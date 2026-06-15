Фицо предложил включить в состав СБ ООН ещё одно государство

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи с индийским коллегой Нарендрой Моди, посетившим республику с однодневным визитом, заявил, что Индия должна стать постоянным членом Совета Безопасности ООН, передаёт словацкий телеканал ТА-3.

Глава словацкого правительства подчеркнул, что его страна выступает за реформу организации, и такие государства, как Индия, обязаны войти в состав постоянных членов.

Также Фицо сообщил о договорённости повысить уровень двустороннего взаимодействия до стратегического.

Генсек ООН поприветствовал соглашение между США и Ираном

По его словам, приоритетными сферами сотрудничества станут цифровые технологии, оборонная промышленность и атомная энергетика. Словакия, достигшая успехов в мирном атоме, готова делиться опытом с Индией.