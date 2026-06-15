Турция выразила надежду на успех переговоров США и Ирана

Турецкая дипломатия внимательно следит за развитием событий вокруг американо-иранских переговоров и выражает осторожный оптимизм относительно их исхода. Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи, в ходе которого стороны обсудили перспективы финализации исторических договоренностей между Тегераном и Вашингтоном. Об этом ТАСС сообщил осведомленный источник во внешнеполитическом ведомстве Турции.

Согласно информации источника, инициатором разговора, состоявшегося 15 июня, выступила иранская сторона. В ходе беседы Аббас Арагчи выразил официальную благодарность Турции за тот весомый вклад, который Анкара внесла в сложный переговорный процесс между США и Ираном. В ответ Хакан Фидан заявил о своей удовлетворенности фактом достижения предварительного соглашения и выразил надежду на то, что завершающий этап переговоров также пройдет успешно и принесет положительные результаты.

Турецкий министр не ограничился только выражением надежд. Он подчеркнул необходимость сохранения максимальной бдительности в отношении возможных провокаций, направленных на срыв только что достигнутого соглашения. Фидан указал, что у сторон есть недоброжелатели, которые могут попытаться дестабилизировать ситуацию и вернуть переговоры в конфликтное русло. Турецкий министр подтвердил, что Анкара решительно продолжит вносить свой вклад в укрепление мира, спокойствия и долгосрочной стабильности в регионе, используя все имеющиеся дипломатические каналы.

Напомним, что официальные лица США, Ирана и Пакистана, который выступил в роли ключевого посредника, уже подтвердили факт достижения принципиального соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Торжественная церемония подписания исторического документа запланирована на 19 июня в Женеве, на нейтральной площадке, традиционно используемой для сложных дипломатических процессов. Как ранее разъяснил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, в ходе наступающего 60-дневного перемирия стороны приступят к предметному обсуждению самых острых вопросов, включая будущее иранской ядерной программы, снятие санкций и разблокировку финансовых активов.