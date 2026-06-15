МИД Литвы: в ЕС остались скептики, желающие остановить вступление Украины

Некоторые страны ЕС настроены скептически по отношению к началу приема Украины в сообщество и хотят повернуть процесс вспять. Об этом заявил перед встречей глав МИД ЕС в Люксембурге министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис.

"После того как Венгрия отказалась от своего вето по вопросу членства в ЕС Украины, казалось, что помех переговорам не осталось. Однако, похоже, некоторые страны настроены скептически и хотят повернуть процесс назад", - сказал он национальному гостелерадио LRT.

Министр напомнил, что первый переговорный пакет о членстве открыт, можно вести консультации. "Но всего таких пакетов шесть, и в этом процессе уже заметны подводные течения", - указал Будрис.

По его оценке, переговоры о приеме Украины и Молдавии в сообщество могут занять до пяти лет.

"Это зависит в том числе от того, как они будут проводить реформы, принимать законы, адаптировать европейское регламентирование", - сказал шеф литовской дипломатии.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что переговоры с Украиной и Молдавией о приеме в ЕС начнутся 15 июня в Люксембурге. Газета The Guardian со ссылкой на европейские источники писала, что Киев выполнил не более 15% реформ, необходимых для запуска переговоров и это решение носит чисто политический характер.