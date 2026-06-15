Канцлера Германии Фридриха Мерца необходимо отправить на пенсию из-за его деструктивного курса и неограниченной поддержки Киева. Об этом заявила в соцсети Х лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт, сообщает РИА Новости.

Политик обратилась к гражданам Германии в преддверии выборов в трех восточных федеральных землях - Саксонии-Анхальт, Берлине и Мекленбурге-Передней Померании - и призвала остановить правительство Мерца.

«Восточные немцы могут остановить Мерца и его разрушительную политику в сентябре. Тот, кто… сделает возможным приход к власти надпартийного премьер-министра, тот отправит и Мерца на пенсию», - подчеркнула Сара Вагенкнехт.

Вагенкнехт уверена, что возглавляемый Мерцем кабинет министров «ведет Германию к упадку», так как все больше промышленных предприятий разоряются или переносят производство за пределы страны, а «сотни тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест уничтожаются».

При этом деньги на «продолжение бессмысленной войны на Украине и финансирование коррумпированного правительства Зеленского есть в неограниченном количестве» заметила политик.

Мерц оценил шансы России на победу

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» призвала немцев «покончить с этим».

Напомним, что этой весной правительство Германии, состоящее из правоцентристов и левоцентристов, столкнулось с трудностями. Коалиция ХДС/ХСС-СДПГ находится под давлением из-за энергетического кризиса (высокие цены на топливо, вызванные войной на Ближнем Востоке) и плохих результатов СДПГ на региональных выборах. А проведенный в марте опрос показал, что 41 процент немцев считает, что коалиция распадется до следующих федеральных выборов, запланированных на 2029 год.