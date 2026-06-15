Обзор иноСМИ: что не так со сделкой США и Ирана, Трамп оскорбил лидера одной страны

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Что не так со сделкой США и Ирана

Дональд Трамп и Тегеран объявили о прекращении войны, при этом американский президент заявил, что благодаря их соглашению «нефть снова потечет во все стороны». Однако в последующие часы суть достигнутых договоренностей оставалась неясной - итоговый текст меморандума о взаимопонимании так и не был опубликован, а подробностей по таким ключевым вопросам, как доступ к Ормузскому проливу, ядерная программа Ирана и ситуация в Ливане, практически не было, пишет The Guardian. Позже Трамп подчеркнул, что готов возобновить военные удары, если Тегеран не пойдет на подписание ядерного соглашения с США. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф, выступивший посредником между Ираном и США, не упомянул Ормузский пролив в своем заявлении о сделке.

При этом иранские СМИ сообщили о планах открыть пролив в течение 30 дней на условиях Тегерана, что уже вызвало жесткое противодействие со стороны США и европейских лидеров, настаивающих на безоговорочной свободе судоходства. Ключевым моментом разногласий на переговорах стал вопрос включения Ливана в мирное соглашение. Трамп в своих первых анонсах обошел эту тему стороной. Неопределенность ставит сделку под угрозу, поскольку израильский премьер Беньямин Нетаньяху не участвовал в переговорах и может продолжить боевые действия против Ирана и «Хезболлы». Вопрос об иранской ядерной программе также остался нерешенным в новом соглашении. Трамп испытывает серьезное давление со стороны однопартийцев, требующих от него более жестких условий, чем в разорванной им сделке 2015 года, однако сам Иран пока публично не брал на себя обязательств по отказу от накопленного высокообогащенного урана.

Прослушка в Белом доме?

Высокопоставленные чиновники Белого дома опасаются, что репортеры The New York Times Мэгги Хаберман и Джонатан Свон тайно получили аудиозаписи заседаний из Ситуационной комнаты для своей будущей книги «Смена режима», пишет Axios. Подобная утечка стала бы беспрецедентным нарушением протоколов безопасности, поскольку использовать частные записывающие устройства в этих строго охраняемыех помещениях категорически запрещено. Источник в администрации признался, что в Белом доме шокированы случившимся и пока даже не представляют, какие именно из конфиденциальных разговоров государственной важности могли быть записаны. Книга охватывает второй срок Дональда Трампа.

В опубликованных отрывках из книги, выходящей 23 июня, содержатся дословные цитаты со встреч в Ситуационной комнате, посвященных войне с Ираном и «файлам Эпштейна». Примечательно, что чиновники Белого дома даже не оспаривают подлинность опубликованных сверхсекретных диалогов, в то время как сам Трамп, по слухам, в ярости от такой детальной утечки. Хаберман и Свон провели для книги более тысячи интервью. Авторы отказались от комментариев, но эксперты отмечают, что журналистам вовсе не обязательно было иметь аудиозаписи. Они вполне могли воспользоваться методом журналиста Боба Вудворда и воссоздать диалоги по детальным воспоминаниям непосредственных участников этих встреч.

Лебедь, рак и щука в небе ЕС

Отказ от амбициозной программы по созданию европейского «истребителя будущего» (SCAF) грозит обернуться логистическим и геополитическим тупиком для оборонного сектора ЕС, считает эксперт по международным отношениям Федерико Сантопинто. В своей статье для французской газеты Le Monde аналитик отметил, что планы Франции, Германии и примкнувшей к ним Испании разработать три разных истребителя поодиночке или в рамках узких союзов выглядят нереалистично из-за жестких бюджетных ограничений. Намечается опасная тенденция: Франция всерьез рассматривает партнерство с Индией, Германия может развернуться в сторону Швеции, Испании или даже Турции, а параллельный британо-итальянский проект GCAP Tempest продолжает жить своей жизнью.

Если эти гипотетические сценарии станут реальностью, три ключевые державы ЕС - Франция, Германия и Италия - из-за неспособности договориться создадут три разных боевых самолета, причем ценой масштабной передачи критических технологий третьим странам, которые со временем превратятся в прямых конкурентов европейского ВПК. Главной причиной провала Сантопинто назвал нежелание национальных правительств уступать даже долю своего суверенитета структурам в Брюсселе. На межгосударственном уровне компромиссы по вопросам управления, распределения промышленных заказов и контроля над технологиями оказываются практически невозможными. В то же время потенциальную помощь самого ЕС столицы воспринимают с глубоким подозрением. Евросоюз мог бы спасти проект за счет привлечения совместного финансирования и проверенной системы принятия решений большинством голосов. Однако крупные европейские государства видят в интеграционных механизмах и финансовых возможностях ЕС угрозу иллюзии собственной национальной независимости. В результате те самые рычаги, которые могли бы обеспечить Европе реальную стратегическую автономию, вызывают у лидеров стран наибольший страх.

Почему выбор места для саммита G7 разозлил Швейцарию

Французский альпийский курорт Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера примет лидеров стран «Большой семерки» (G7) для обсуждения острейших мировых проблем, включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке, пишет Le Figaro. Также на встрече будут предприняты попытки преодолеть разногласия европейцев с президентом США Дональдом Трампом. Однако решение Эммануэля Макрона провести саммит именно здесь вызвало резкое недовольство в соседней Швейцарии, с которой этот шаг не был согласован. Берн до сих пор с содроганием вспоминает эвианский саммит G8 2003 года, когда масштабные погромы и столкновения активистов с полицией в Женеве и Лозанне нанесли стране ущерб в миллионы франков; швейцарский президент Ги Пармелен даже направил Парижу конфиденциальное письмо, в котором выразил крайне негативное отношение к этой инициативе.

Тем не менее в Елисейском дворце называют Эвиан «идеальным местом», ссылаясь на его богатый дипломатический опыт, символический статус и развитую инфраструктуру безопасности. Близость к нейтральной Швейцарии и Женеве, где расположена вторая штаб-квартира ООН, открывает тактические преимущества для вовлечения в орбиту переговоров «высокорисковых» иностранных делегаций, с которыми у Запада есть серьезные разногласия - это может быть полезно на фоне заявлений Трампа о возможном подписании мирного соглашения с Ираном прямо во время европейских выходных. Кроме того, выбор площадки продиктован банальной экономией: организаторы планируют уложить бюджет саммита в скромные 10 миллионов евро (против 35 миллионов в Биаррице в 2019 году), рассчитывая, что значительную часть расходов на безопасность и сдерживание протестов автоматически возьмет на себя швейцарская сторона.

Трамп нецензурно высказался в адрес Нетаньяху

Полковник армии США в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что президент Дональд Трамп нецензурно высказался в адрес израильского премьера Биньямина Нетаньяху, пишут «ИноСМИ». Утверждается, что сообщение Трампа связано с израильским ударом по Бейруту.

По словам Макгрегора, Трамп заявил, что у Нетаньяху «нет, ***, здравого смысла». По данным «ИноСМИ», в комментариях к посту Макгрегора пользователи заявили, что Израиль «саботирует все попытки мирного урегулирования».