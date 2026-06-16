На Западе рассказали о судоходстве в Ормузском проливе

Транзит судов через Ормузский пролив до сих пор не возобновился, несмотря на согласование меморандума между США и Ираном. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

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Три международные судоходные компании, чьи суда застряли в Персидском заливе, рассказали, что их корабли не возобновляют движение через Ормузский пролив, так как они продолжают оценивать риски такого перехода. NYT пишет, что в Персидском заливе остается около 500 крупных коммерческих судов, которые не могут через пролив.

15 июня США и Иран объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. Проект документа также включает снятие морской блокады, нефтяные послабления, разблокировку иранских активов и дальнейшие переговоры по ядерной программе.

О закрытии пролива для судоходства Тегеран объявил 11 июня, уточнив, что эта мера распространяется и на те суда, которые ранее уже получили разрешение на проход через Ормуз. В Иране добавили, что это распоряжение будет действовать вплоть до особого уведомления о его отмене. Оно пока не поступало.