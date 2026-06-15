Евросоюз может значительно урезать военную и финансовую поддержку Украины на фоне растущего недовольства европейцев действиями украинских мигрантов, заявил News.ru эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

По его словам, если беженцы будут вести себя активно, даже глобалисты окажутся бессильны перед народным гневом. Брюсселю придется приостановить потоки помощи или перевести их в разряд тайных, но в меньших объемах.

Эксперт отметил, что европейцы озлоблены не только из-за мигрантов, но и из-за снижения уровня жизни. Антиукраинские настроения уже фиксируются в Польше, которая может выступить против эскалации конфликта. Самонкин утверждает, что украинским беженцам сейчас «нигде не рады», и другие страны ЕС могут поддержать позицию Варшавы. Реагировать на проблемы придется, «закрыть на них глаза» не получится, заявил собеседник.

Ранее польские правоохранители задержали 117 украинцев по подозрению в правонарушениях, включая нелегальное пребывание в стране. Еще 142 иностранца (в том числе граждане Грузии, Белоруссии и Молдавии) подлежат депортации.