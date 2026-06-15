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Евросоюз может значительно снизить объемы помощи Киеву

Елена Прошина

Евросоюз может значительно урезать военную и финансовую поддержку Украины на фоне растущего недовольства европейцев действиями украинских мигрантов, заявил News.ru эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

Евросоюз может значительно снизить объемы помощи Киеву
© РИА Новости

По его словам, если беженцы будут вести себя активно, даже глобалисты окажутся бессильны перед народным гневом. Брюсселю придется приостановить потоки помощи или перевести их в разряд тайных, но в меньших объемах.

Эксперт отметил, что европейцы озлоблены не только из-за мигрантов, но и из-за снижения уровня жизни. Антиукраинские настроения уже фиксируются в Польше, которая может выступить против эскалации конфликта. Самонкин утверждает, что украинским беженцам сейчас «нигде не рады», и другие страны ЕС могут поддержать позицию Варшавы. Реагировать на проблемы придется, «закрыть на них глаза» не получится, заявил собеседник.

Ранее польские правоохранители задержали 117 украинцев по подозрению в правонарушениях, включая нелегальное пребывание в стране. Еще 142 иностранца (в том числе граждане Грузии, Белоруссии и Молдавии) подлежат депортации.