В России объяснили, почему Трамп пошел на мирную сделку с Ираном

Политолог Константин Калачев в разговоре с Рамблером критически оценил заключение мирного меморандума между США и Ираном. По мнению эксперта, за громкими заявлениями президента США Дональда Трампа кроется исключительно прагматичный электоральный расчет, в то время как Тегеран выходит из этого противостояния де-факто укрепившим свои позиции и не отказавшимся от ядерных амбиций.

Накануне президент Трамп объявил в своей соцсети Truth Social о заключении мирной сделки с Ираном и открытии стратегически важного Ормузского пролива. В ответ МИД Исламской Республики заявил о «победе в войне с США», а иранские СМИ сообщили, что проект соглашения состоит из 14 пунктов. Документ предусматривает полное прекращение боевых действий на всех фронтах (включая Ливан), снятие морской блокады, вывод американских войск из прилегающих районов, приостановку нефтяных санкций и возвращение Ирану доступа к его замороженным финансовым активам. Подробные переговоры по отмене ограничений и ядерной программе стороны планируют провести в ближайшие 60 дней.

По мнению Калачева, главным драйвером урегулирования со стороны Вашингтона стала не забота о глобальной безопасности, а прагматичный электоральный расчет. Трампу жизненно необходимо продемонстрировать американским избирателям завершение конфликта, чтобы остановить падение популярности своей партии.

Меморандум стал возможен, потому что Америка по-прежнему демократическая страна, где все решают избиратели. Ключевое здесь — забота о собственном рейтинге, о рейтинге Республиканской партии перед промежуточными выборами. Трамп должен заканчивать эту войну как можно скорее. Но возникает один серьезный вопрос: стоило ли вообще начинать войну с Ираном, если в итоге вернулись к тому, с чего начинали? Ормузский пролив до войны прекрасно функционировал, и открыть его заново исторической победой не назовешь. Константин Калачев Политолог, руководитель «Политической экспертной группы»

Анализируя итоги военной кампании американцев, эксперт констатировал, что Вашингтону не удалось добиться ни одной из стратегических целей. Вместо ослабления Ирана США столкнулись с обновленным и еще более жестким руководством республики, которое к тому же получит доступ к заблокированным миллиардам.

«Режим сменился молодой, энергичной военной структурой — старшее поколение руководителей Ирана было уничтожено, пришли еще более радикальные и дерзкие. Кроме того, иранские прокси на Ближнем Востоке как были, так и есть. Плюс есть обещания разморозить деньги, то есть Ирану будет на что их содержать. Иран добился своего: они, может быть, и не выиграли в конфликте, но точно не проиграли. Реального прогресса на ядерном фронте нет, и сторонники жесткой линии в США и Израиле опасаются, что война закончится без решения ядерных вопросов».

Вместе с тем специалист выразил сомнение в том, что Трамп решится на повторную военную операцию, несмотря на все свои угрозы. Война показала, что у Тегерана оказались сильные козыри, и теперь Иран лишь укрепится в своем желании создать полноценную ядерную бомбу, что делает новое обострение на Ближнем Востоке неизбежным, но уже по инициативе Израиля.

«Вряд ли Трамп ожидал от Ирана реального сопротивления, он думал, что все закончится в считанные дни блицкригом. Его действия сейчас похожи на фарс: он уже 40 раз заявлял, что соглашение вот-вот будет подписано, потом переходил к угрозам — это как в притче про пастуха и волков. Иран из этой ситуации может выйти с укрепившейся уверенностью, что ядерное оружие ему необходимо, чтобы в следующий раз никто не пытался на него напасть. При нынешнем режиме они не станут пацифистами. Иранцы будут держать палец на спусковом крючке, а значит, и Израилю придется делать то же самое. Если кто-то и нанесет удары по Ирану в дальнейшем, то это Израиль, который может остаться один на один со своими проблемами».

Ранее Израиль пообещал ответить «со всей силой» в случае атаки Ирана из-за Ливана.