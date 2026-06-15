Переговоры ЕС с Украиной могут оказаться под угрозой

Переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз остановятся в случае невыполнению ею соглашения о восстановлении прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Об этом заявила глава МИД Венгрии Анита Орбан, пишет ТАСС.

Ранее между Будапештом и Киевом было заключено соглашение о правах венгерского сообщества в Закарпатье. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил о том, что документ затрагивает образовательные, культурные, языковые и политические права этнических венгров, проживающих на территории Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан отметила, что соглашение было официально подтверждено и «включено в план действий по защите прав меньшинств» в рамках присоединения Украины к ЕС.

«Это означает, что если Украина не выполнит это соглашение, то процесс присоединения в рамках отдельных кластеров автоматически будет приостановлен», - пояснила венгерский дипломат.

По ее словам, выполнение Украиной своих обязательств «будет обеспечиваться как в двустороннем, так и в европейском контексте».

При этом Будапешт готов поддержать вступление Украины ЕС только «на основании результатов реформ» и с учетом тех же требований, которые предъявляются всем кандидатам, заявила министр.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне, предусмотренное договором союза. Однако на Украине уже не раз подчеркивали, что такие инициативы им неинтересны. В частности, глава МИД Андрей Сибига заявил, что стратегической позицией Киева является «полноценное, полноправное членство в ЕС».