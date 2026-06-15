Вэнс сделал заявление о сделке США и Ирана

После мирной сделки США и Ирана Ближний Восток изменится на ближайшие 50 лет: В этом уверен американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Он поблагодарил Белый дом и заявил, что народа важны три вещи, которые эта сделка делает для всех. Во-первых, это немедленное открытие Ормузского пролива и снятие морской блокады. Во-вторых, по словам политика, Иран никогда не будет обладать ядерным оружием или пытаться купить ядерное оружие, которое предусмотрено в этом соглашении.

«И, наконец, в-третьих, и это становится важным только в том случае, если Иран выполнит свое обещание. Итак, здесь есть подход, при котором мы проводим проверку и получаем реальную выгоду, если Иран выполняет свою часть обязательств. Но если иранцы согласятся на сделку, это коренным образом изменит Ближний Восток на ближайшие 50 лет. Это положит конец войне. Это сделает Ближний Восток более привлекательным для инвестиций», — подчеркнул Вэнс.

Ранее министр нацбезопасности еврейского государства Итамар Бен-Гвир говорил, что Израиль не обязан выполнять положения соглашения США и Ирана, так как не подчиняется Вашингтону.