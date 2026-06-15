Германия готова сражаться уже сегодня ночью против России и будет защищать каждый дюйм территории НАТО. Об этом заявил командующий люфтваффе (Военно-воздушные силы ФРГ) Хольгер Нойманн в интервью The Telegraph.

«Если дело дойдет до конфликта, надеюсь, этого никогда не произойдет, но если это случится, мы будем защищать каждый дюйм нашей территории. Я думаю, это важный посыл, особенно для Крайнего Севера и наших балтийских союзников», — сказал он.

По словам Нойманна, его войска нанесут сокрушительные авиаудары по России , если она атакует одного из членов Североатлантического альянса.

Ранее отставной генерал, бывший военный советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад призвал срочно вернуться к переговорам по украинскому конфликту.