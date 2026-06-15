На руке Трампа снова заметили загримированный синяк

Журналист Аарон Рупар опубликовал в соцсети X фотографии президента США Дональда Трампа, сделанные во время турнира UFC Freedom 250, сообщает aif.ru. На снимках на тыльной стороне ладони Трампа заметен замаскированный тональным кремом участок.

Турнир по смешанным единоборствам UFC Freedom 250 состоялся в Вашингтоне на Южной лужайке Белого дома, специально для мероприятия там возвели временную арену под названием «Коготь». Шоу официально приурочили к празднованию 250-летия Декларации независимости США, однако его проведение также совпало с 80-летием Трампа.

Именинник наблюдал за поединками прямо у ринга в компании своей супруги Мелании и главы UFC Даны Уайта. Организаторы турнира объединили бои с элементами американской истории: в перерывах между схватками и музыкальными выступлениями со сцены звучали отрывки из знаменитых речей Рональда Рейгана и Франклина Рузвельта.

В комментариях к фотографии руки Трампа пользователи предположили, что президент снова пытался загримировать синяк. Летом 2025 года в соцсетях активно обсуждались фотографии Трампа, на которых заметны синяки на тыльной стороне его ладоней и отекшие лодыжки. Появились предположения, что президент США болен.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт тогда сообщила, что Трамп заметил у себя отек голеней и в целях предосторожности обратился к врачу. Она рассказала, что президент США прошел комплексное обследование, включавшее диагностические исследования сосудов и двустороннюю допплерографию вен нижних конечностей.

В результате у Трампа выявили хроническую венозную недостаточность. Ливитт подчеркнула, что речь идет о «доброкачественном и распространенном заболевании, особенно среди лиц старше 70 лет». Пресс-секретарь отметила, что что у президента «не было обнаружено никаких признаков тромбоза глубоких вен или артериальной недостаточности».

По словам Ливитт, небольшие синяки на тыльной стороне ладони Трампа появились из-за частых рукопожатий и приема аспирина в рамках «стандартной программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний». Говорившие с журналистами медики отмечали, что иногда все дело просто в возрасте. После 65 или 70 лет кожа становится немного тоньше, поэтому ушиб, который 30-летний человек даже не заметит, у 80-летнего может привести к появлению гематомы.