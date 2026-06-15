Как мировые СМИ отреагировали на заключение сделки между США и Ираном

США и Иран объявили о достижении договоренности по меморандуму о взаимопонимании. Подписание документа пройдет 19 июня в Швейцарии. "Российская газета" приводит реакцию зарубежных СМИ на заключенную сделку между сторонами.

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Reuters: Прорыв, оставивший вопросы без ответов

Агентство делает главный акцент на двойственности ситуации. С одной стороны, сделка является долгожданным прорывом, с другой стороны - многие вопросы остаются без ответов.

Reuters приводит слова бывшего представителя госдепа при Байдене Мэттью Миллера, назвавшего соглашение уступкой: "Иран доказал, что может взять мировую экономику в заложники и получить за это от Вашингтона уступки".

При этом в публикации отмечается, что сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в список экстремистов и террористов - прим. "РГ"), известный своей жесткой позицией по Ирану, похвалил сделку, но пообещал "внимательно следить" за ядерными переговорами.

Кроме того, издание обращает внимание на то, что после объявления о заключении сделки цена на нефть упала более чем на четыре процента. Однако аналитики ITC Markets и Rystad Energy уверены, что даже при немедленном открытии пролива потребуются месяцы на разминирование и восстановление инфраструктуры, а полное возвращение к нормальным поставкам нефти ожидается в январе 2027 года.

France 24: Победа за Ираном

Французский телеканал, ссылаясь на иранское агентство Mehr, опубликовал список из 14 пунктов, которые Тегеран считает основой сделки. France 24 подчеркивает, что эти положения кардинально отличаются от версии Белого дома. Телеканал называет документ "иранской победой, которую Трамп был вынужден признать".

CNN: Слишком много вопросов

CNN обращает внимание на коллизии. Канал цитирует слова Трампа об обогащенном уране, который "можно будет забрать позднее". По мнению аналитиков, включение в соглашение подобных положений является "опасной недооценкой угрозы".

Телеканал также указывает, что администрация США пока не может объяснить, как именно будут проходить инспекции иранских объектов.

Al Jazeera: Азия ликует

Al Jazeera обращает внимание на реакцию азиатских рынков, которые острее всего переживали энергетический кризис. Япония и Южная Корея зафиксировали рекордный рост. Аналитик ANZ Кхун Го считает, что падение цен на нефть даст передышку мировым рынкам.

Вместе с тем, телеканал цитирует председателя судоходной группы Safesea: "Сделка подписана, но как разминировать пролив? Как отреагируют страховщики? Это займет годы". Al Jazeera напоминает о том, что в проливе скопилось около 60 миллионов баррелей нефти в плавучих хранилищах, и их разблокировка может занять месяцы.

The Guardian: Победа с привкусом поражения

The Guardian акцентирует внимание на том, что сделка не отменяет главных угроз. Иран сохраняет ракетный арсенал, влияние на "Хезболлу" и, главное, большую часть ядерного потенциала. Газета цитирует израильское издание Maariv: "Это колоссальный провал. Полный коллапс. Иран неоспоримо стал главным победителем".

При этом издание отмечает, что Трампу удалось добиться главного к ноябрьским выборам - падения цен на нефть. Аналитик Алия Брахими скептически оценивает перспективы 60-дневных переговоров по ядерной программе, напоминая, что сделка 2015 года заняла почти в десять раз больше времени.

Financial Times: Основные активы Ирана останутся замороженными

FT делает акцент на финансовой архитектуре сделки. Британское издание пишет, что снятие санкций будет происходить поэтапно и зависеть от "проверяемых действий" Ирана. "Мы структурировали это так, чтобы экономическое облегчение приходило по мере доверия", - цитирует газета высокопоставленного чиновника США. FT сообщает, что Иран получит разрешение на продажу нефти в течение 60 дней, но основные активы останутся замороженными до выполнения ядерных обязательств.

Sky News: Сделка является "концом начала"

Британский телеканал, используя метафору Черчилля, подчеркивает, что путь к миру только начинается. Корреспондент Марк Стоун предупреждает: "Время между сейчас и подписанием в пятницу - это вечность в геополитике. Все может пойти не так". Телеканал также отмечает, что в случае провала ядерных переговоров Трамп не исключил возможности возобновления боевых действий.

The New York Times: Стратегическое поражение Израиля

NYT отмечает, что удары Израиля по Бейруту едва не сорвали переговоры, и приводит нелестные эпитеты Трампа в адрес Нетаньяху. Газета считает, что сделка является стратегическим поражением Израиля, который требовал полной денуклеаризации. Издание также подчеркивает, что администрация США пока не представила внятного плана по вывозу урана.

"Синьхуа" и "Жэньминь жибао": Сдержанный оптимизм и роль Китая

Китайские государственные СМИ подходят к новости с прагматизмом. "Синьхуа" и "Жэньминь жибао" фиксируют факт договоренности. "Синьхуа" подробно цитирует Трампа и премьера Пакистана, подтверждая, что подписание документа должно состояться 19 июня в Швейцарии.

"Жэньминь жибао" отдельно акцентирует внимание на том, что Трамп указал на "концептуальный" характер сделки, подразумевая, что самые сложные решения еще впереди. Оба издания отмечают, что Китай приветствует перемирие и призывает стороны к диалогу.

Global Times: Триггер для эскалации или реальный мир?

Китайское англоязычное издание Global Times привело мнение экспертов, которые предупреждают, что Израиль остался "за бортом" переговоров. "Способность Израиля принять прекращение огня ограничена, - цитирует газета профессора Чжу Юнбяо. - Главные действующие лица в конфликте могут смениться".

При этом профессор Сунь Деган из Фуданьского университета считает, что интенсивность конфликта значительно снизится, а нефтяные рынки стабилизируются. Global Times также отмечает благодарность Трампа в адрес лидеров России и Китая.

Fortune India: Экономический аспект и критика

Индийский деловой журнал сосредоточился на экономических последствиях. По мнению авторов, открытие пролива критически важно для мировой торговли. Однако Fortune India, как и другие издания, фиксирует критику со стороны республиканцев и Израиля: "Сделка не улучшила условия соглашения 2015 года, которое Трамп назвал "плохим". Журнал также отмечает, что иранское государственное телевидение назвало сделку победой.