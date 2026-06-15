Западные страны обсуждают использование Украины против Белоруссии. Об этом говорится совместном докладе российского и белорусского МИД о ситуации с правами человека в отдельных странах.

«С 2022 года Запад активно использует нелегитимный неонацистский режим в Киеве в качестве своего геополитического и военного плацдарма против России. В последнее время он начал озвучивать идею задействования киевской хунты и против Республики Беларусь», — сказано в документе.

Также в докладе написано, что западные страны видят «угрозу» в альтернативе, которую предлагают Россия, Белоруссия и другие страны, проводящие «самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику».

«Их Запад назначил своими конкурентами и даже противниками. Таким способом он оправдывает свою агрессивную политику, не останавливаясь перед применением в отношении неугодных любых, зачастую незаконных мер, даже подрывая отстаивавшиеся им раньше постулаты о приоритете прав человека, свободе прессы, неприкосновенности собственности, свободы торговли и многом другом», — отметили авторы доклада.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия якобы «еще раз будет пытаться» вовлечь Белоруссию боевые действия. В мае Зеленский также пугал страны НАТО атакой России с территории Белоруссии. Кроме того, украинский лидер угрожал Белоруссии ответить на возможное наступление российских войск.

Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (признан в России террористом) говорил о том, что Украина определила 500 целей на территории Белоруссии на случай ее вступления в конфликт. Лукашенко назвал это заявление «трепом» и отметил, что у Минска тоже есть «очень серьезная цель с точными координатами совсем недалеко от Белоруссии».

Ранее на Украине не увидели провокационных действий на границе с Белоруссией.