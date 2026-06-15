Тема биологических программ на Украине вновь оказалась в центре внимания после публикации материалов американской разведки и заявлений российских властей. Автор РИА Новости Кирилл Стрельников считает, что исследования, проводившиеся при поддержке США, могли иметь военное назначение и могли быть направлены против россиян.

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард ранее сообщила, что ее офис рассекретил данные о финансировании Вашингтоном сети из 120 биолабораторий в 30 странах, в том числе более 40 на Украине. По ее словам, некоторые украинские лаборатории могли хранить опасные патогены - возбудителей сибирской язвы, туляремии, лихорадки Эбола - в условиях боевых действий.

Российские власти неоднократно заявляли, что на территории Украины действовала сеть биологических лабораторий, работавших при поддержке США. По версии Москвы, эти проекты выходили за рамки гражданских исследований и могли быть связаны с разработкой компонентов биологического оружия.

В апреле 2026 года замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в ходе боевых действий были получены доказательства производства на Украине компонентов биологического оружия. Аналогичные заявления ранее делали представители Минобороны России и ФСБ.

США и страны НАТО эти обвинения отвергают. Американские власти признают, что сотрудничали с Украиной в сфере биобезопасности, однако утверждают, что программы были направлены на мониторинг инфекционных заболеваний, модернизацию лабораторий и снижение рисков распространения опасных патогенов.

Поводом для новых дискуссий стали сообщения о том, что американские военные закупали биологические образцы, включая образцы РНК. В России эти данные связывают с возможными исследованиями в области «этнического биологического оружия» - систем, якобы способных воздействовать на людей с определёнными генетическими особенностями.

Многие ученые считают создание такого оружия маловероятным. Они отмечают, что современные знания о генетике не позволяют выделить чёткие биологические границы между этническими группами. Кроме того, высокая генетическая вариативность и смешение популяций делают избирательное воздействие крайне сложной задачей.

В то же время эксперты отмечают, что развитие генетических технологий и искусственного интеллекта ускоряет исследования в области биологии. Новые инструменты позволяют быстрее анализировать большие объёмы данных и создавать более сложные биотехнологические решения.

Из-за этого все больше внимания уделяется исследованиям двойного назначения - разработкам, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. На этом фоне вопрос о международном контроле за биологическими программами и повышении прозрачности таких исследований становится всё более актуальным.