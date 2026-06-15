ЕС готовит революционные изменения условий членства для новых участников

Евросоюз, как сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, готовит изменение условий членства в ЕС для будущих членов с рядом существенных ограничений на 5-15 лет (включая лишение права вето) для Украины и Молдавии.

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«Это будет новое поколение договоров о присоединении» , - сказала она, отвечая на вопрос, не опасаются ли в Брюсселе, что Киев будет бесконтрольно пользоваться правом вето, вступив в ЕС.

«У нас будут новые обеспечительные гарантии», - подчеркнула Кос, имея в виду неприменение права вето.

В руководстве ЕС хотят быть «уверены, что новые члены будут следовать правилам 5, 10 или 15 лет спустя».

В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. Вместе с тем в Брюсселе не раз признавали, что решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с РФ.