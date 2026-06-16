В Евросоюзе пообещали «больно кусать» некоторые страны

ЕС разрабатывает механизм, который не позволит новым странам — участницам блокировать работу объединения вето или отступать от запланированных реформ. Об этом рассказала Politico комиссар по вопросам расширения Марта Кос.

«Если новое государство-член будет соблюдать правила, ничего не случится. Если же они не будут следовать правилам, защитные механизмы будут больно кусать — именно такую систему мы и создаем», — предупредила она

По ее словам, уже есть некоторые идеи, как оформить этот запрет, включая гарантии и систему переходного периоду к полному предоставлению прав. ЕК консультируется со столицами Европы, которые обеспокоены возможностью новых членов накладывать вето.

ЕС готовит революционные изменения условий членства для новых участников

Ранее в Евросоюзе признали, что многие лидеры стран использовали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как прикрытие для утаивания реального отношения к ряду вопросов, касающихся Украины. После его ухода иллюзия европейского единства рассеялась.

До этого Венгрия и Словакия сняли вето с инициативы по выделению кредита Украине, однако обе страны подтвердили отказ от участия в этой программе.