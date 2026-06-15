Мэр Харькова Игорь Терехов угодил в скандал из-за эвакуации картин из местного художественного музея.

Чиновник лично вынес художественные ценности под предлогом пожара по просьбе экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова. Организация полотен делалась с целью присваивания картин, передает ТАСС.

Местные жители не оценили действия мэра, расценив их как пиар - харьковский градоначальник старательно эвакуировал каждую картину, позируя перед камерами.

Напомним, что ситуация в Харькове произошла после реального удара ВСУ по Музею обороны Севастополя, где огнём была уничтожена панорама "Оборона Севастополя".

В отношении экс-секретаря СНБО Украины Алексея Данилова ведется расследование по факту незаконного присвоения произведений искусства, в том числе - из того самого харьковского музея. В 2022 году большая часть картин была заменена на копии, а оригиналы вывезли в неизвестном направлении.