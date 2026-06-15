В Конгрессе США отреагировали на звонок Путина Трампу

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна выступила за развитие отношений Вашингтона и Москвы на фоне новостей о разговоре президентов двух стран. Об этом она написала в соцсети X, передают «Известия».

Луна прокомментировала пост главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Он рассказал о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом. Дмитриев подчеркнул, что президенты, среди прочего, обсудили двусторонние отношения.

«Мир + торговля + дипломатия = выгода для всех!», - написала конгрессвумен.

55-минутный разговор Путина и Трампа состоялся 14 июня. Российский лидер поздравил президента США с 80-летием. Также они обсудили международные вопросы, включая иранское урегулирование.

Путин обратился к Трампу фразой «дорогой Дональд»

Главы государств договорились, что спецпосланники Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - в ближайшее время снова посетят Россию.