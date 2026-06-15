Мерц отреагировал на мирное соглашение США и Ирана

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал мирное соглашение между Соединенными Штатами и Ираном и поздравил стороны с прорывом в переговорах. Заявление политика опубликовано в соцсети X.

«Я приветствую соглашение между США и Ираном и поздравляю президента [США Дональда] Трампа и иранскую сторону с этим дипломатическим прорывом», — написал канцлер.

Мерц подчеркнул, что достигнутые договоренности могут открыть путь к оживлению мировой экономики и укреплению безопасности на Ближнем Востоке, и призвал стороны приступить к их реализации.

Ранее Трамп объявил о достижении мирного соглашения с Ираном.

«Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляю всех! Настоящим я полностью разрешаю открытие Ормузского пролива», — сообщил он.

Заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании с США. Он уточнил, что подписание состоится в пятницу, 19 июня, в Женеве.