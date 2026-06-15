Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправится во Францию для участия в 52-м саммите лидеров стран «Большой сёмёрки» (G7), который пройдёт с 15 по 17 июня. Его поездка на международную арену происходит на фоне острого внутриполитического кризиса, вызванного недавними отставками ключевых министров и падением доверия со стороны однопартийцев.

Как сообщает издание Politico, череда скандалов и отставка министра обороны Джона Хили вместе с министром вооружённых сил Элом Карнсом «обострили ощущение того, что дни Стармера сочтены». Премьер столкнулся с реальной угрозой потери поста лидера лейбористов и главы правительства, лишившись доверия как минимум ста членов парламента.

Ситуацию усугубляют амбиции мэра Большого Манчестера Эндрю Бёрнэма, который уже заявил о намерении претендовать на кресло премьера. Международные партнёры, ранее ценившие Стармера за поддержку Украины и лояльность США, теперь с беспокойством наблюдают за его возможным уходом, не понимая, чего ожидать от его потенциального преемника.

52-й саммит «Большой сёмёрки» пройдёт во Франции. Ранее международные форумы были для Стармера площадкой, где его тепло встречали коллеги. Лидеры стран ценили его работу по оказанию помощи Украине, сохранению трансатлантического единства с США и выстраиванию дружеских отношений с Европейским союзом. Однако нынешний политический шторм в Лондоне ставит под вопрос его дальнейшее будущее и участие в подобных встречах в прежнем статусе.