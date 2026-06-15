Новые беспорядки в Киеве из-за действий ТЦК (военкоматы на Украине), как написала экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X, свидетельствуют о растущем недовольстве населения.

Она указала на то, что «в одном из жилых районов Киева обострилась напряженность». Местные жители, по ее словам, вступили в столкновение с сотрудниками военкомата, пытавшимися задержать мужчину.

«Жители вмешались, чтобы защитить его, - говорится в публикации Мендель. - Это привело к столкновению».

По имеющимся данным, для разгона толпы киевская полиция применила слезоточивый газ.

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Инцидент, по мнению Мендель, говорит о растущем недовольстве населения принудительной и бесчеловечной мобилизацией.