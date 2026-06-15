Актриса Кейт Тэннер из «Альфа» умерла на 78-м году жизни

Американская актриса Энн Шедин, которая сыграла роль Кейт Тэннер в популярном телесериале «Альф, умерла на 78-м году жизни.

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Об этом сообщили ее родственники на официальной странице актрисы в социальной сети. Они выразили скорбь и отметили, что Энни скончалась мирно. Причина смерти не раскрывается. Актриса также известна по ролям в сериалах «Саймон и Саймон (1981) и «Критическое положение (1972).

Ранее британский художник Дэвид Хокни, один из самых известных живописцев второй половины XX начала XXI века, скончался на 89-м году жизни. О его смерти сообщил агент. Работы Хокни неоднократно устанавливали ценовые рекорды как самые дорогие произведения ныне живущих авторов: в 2018 году на аукционе Christie's в Нью-Йорке его картина «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами) ушла за 90,3 миллиона долларов. Одна из самых узнаваемых серий мастера «Всплеск, где изображен бассейн с разлетающимися брызгами воды, но самого ныряльщика на полотне нет. В своем творчестве Хокни сочетал традиционную живопись, гравюру, фотографию, а в последнее время — диджитал-графику.