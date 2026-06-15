Стало известно о рисках задержания в Европе россиян за поддержку СВО

Россияне при поездках в Европу и недружественные страны должны помнить о рисках задержания под различными предлогами. Об этом заявил директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

По его словам, предлоги для задержания могут быть самыми разными, в том числе посещение Крыма, поддержка или участие в специальной военной операции, а также нарушение "санкционного режима". Климов рекомендовал тщательно взвешивать целесообразность посещения ЕС даже транзитом.

Кроме того, в нынешней геополитической ситуации значительно увеличились очереди в визовых центра. Это нужно учитывать, планируя поездки в страны ЕС, добавил Климов в интервью РИА Новости.

В МИД также напомнили о требовании медицинской страховки при выезде за границу. При ее отсутствии все расходы по лечению турист будет нести сам.