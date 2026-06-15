Попытка разрешить эвтаназию начала войну в британском парламенте

Депутат от Рочестера и Струда Лорен Эдвардс вызвала раскол в Лейбористской партии, объявив о планах повторно внести на рассмотрение законопроект об эвтаназии. Инициатива направлена на легализацию помощи при смерти для неизлечимо больных взрослых в Англии и Уэльсе, - пишет Indepedent.

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Законопроект, ранее внесённый Кимом Лебэтером, провалился в Палате лордов из-за многочисленных поправок, касающихся защиты от злоупотреблений. В Палате общин документ прошёл с минимальным перевесом всего в 23 голоса, что уже тогда разделило партию.

Намерение Эдвардс возродить дискуссию вызвало резкую критику со стороны коллег. Многие депутаты считают, что правительству следует сосредоточиться на решении более насущных проблем, таких как экономика и финансирование здравоохранения, а не возвращаться к спорной теме.

Сторонники реформы настаивают на соблюдении демократических принципов, утверждая, что решение должно принимать избранная палата общин. Противники же указывают на риски для уязвимых групп населения и отсутствие поддержки со стороны крупных медицинских организаций.