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В МВД назвали три основных признака мошенничества

Мошенники по-прежнему используют одни и те же психологические приемы: создают ощущение срочности, вызывают тревогу и требуют никому не рассказывать о происходящем. Об этом сообщает ТАСС.

В МВД пояснили, что злоумышленники чаще всего начинают общение через телефонные звонки или сообщения в мессенджерах, убеждая человека, что он оказался в критической ситуации и должен немедленно действовать.

На фоне стресса и страха жертву вынуждают совершать действия, которые в итоге приводят к потере денежных средств.

США опровергли информацию о разморозке $12 млрд активов Ирана

США опровергли сообщения о возможной разморозке $12 млрд иранских активов, появившиеся ранее в иранских СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Axios, в американской администрации подчеркнули, что доступ к замороженным средствам не будет предоставлен до тех пор, пока Тегеран не выполнит взятые на себя обязательства в рамках переговорного процесса.

Также представители Вашингтона отметили, что разблокировка активов невозможна до начала 60-дневного этапа переговоров между сторонами.

В биолаборатории Харькова выявили нарушения работы с патогенами

Рассекреченные материалы американской разведки указывают на нарушения системы биологической безопасности в харьковском Институте экспериментальной и клинической ветеринарной медицины при работе с опасными патогенами. Об этом сообщает ТАСС.

По данным документов, до 2019 года особую обеспокоенность вызывали лаборатории, где проводились исследования бактерий бруцеллеза, а также хранились образцы сибирской язвы.

После начала специальной военной операции украинским лабораториям было предписано уничтожить имеющиеся запасы патогенов, при этом американские спецслужбы продолжают выяснять их дальнейшую судьбу.

Додон заявил о попытках Запада открыть второй фронт против России

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Запад и Украина предпринимали попытки открыть второй фронт против России на приднестровском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, после начала конфликта на Украине вопрос Приднестровья приобрел особую остроту, а в апреле, как утверждает политик, предпринимались шаги по вовлечению региона в противостояние.

Додон отметил, что тогда подобного сценария удалось избежать, и напомнил, что ранее о призывах открыть второй фронт против России также заявляли представители Грузии.

Генсек ООН приветствовал объявление США и Ирана о сделке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал объявление о достижении мирного соглашения между США и Ираном. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении подчеркивается, что договоренности предусматривают немедленное и постоянное прекращение огня, открытие Ормузского пролива и создание основы для дальнейших переговоров между сторонами.

Гутерриш выразил надежду, что этот шаг поможет ускорить процесс мирного урегулирования и приведет к снижению напряженности в регионе.