Сборная Ирана прибыла в Соединенные Штаты

Иранская команда действительно прибыла на американскую землю в воскресенье, накануне своего первого матча чемпионата мира 2026 года против Новой Зеландии в Лос-Анджелесе.

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Около 23 часов мск самолет иранской команды приземлился в международном аэропорту Лос-Анджелеса после 40-минутного перелета из Тихуаны, где сборная Ирана обосновалась 7 июня, отмечает AFP. В течение нескольких месяцев все задавались вопросом, действительно ли иранское правительство отправит своих футболистов на территорию заклятого врага в контексте конфликта, вызванного ударами США и Израиля по Ирану в конце февраля. Особенно учитывая, что президент Дональд Трамп был неоднозначен по поводу этого визита, а его администрация отказалась выдать визы примерно пятнадцати членам штаба национальной команды.

ФИФА обязала иранцев прибыть в Лос-Анджелес не позднее воскресенья, чтобы выполнить свои медиа-обязательства. Ожидается, что этот матч пройдет в мирной атмосфере из-за объявления Пакистаном в воскресенье о "мирном соглашении", немедленно завершающем все военные операции на Ближнем Востоке, включая Ливан. Вместе с тем остается увидеть, как иранцев встретят в воскресенье во время этого матча в городе, прозванном "Тегерангелес" из-за огромной иранской общины, численность которой оценивается в 500 тысяч человек. Большая часть диаспоры рассматривает этот матч как инструмент пропаганды Исламской Республики, и в понедельник в этом мегаполисе Калифорнии запланированы массовые протесты против политики Тегерана.