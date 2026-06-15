Додон заявил о попытках Запада открыть второй фронт против России

Запад и Украина в апреле предприняли попытки открыть второй фронт против России на приднестровском направлении. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

"С учетом конфликта на Украине, конечно, приднестровский вопрос встал более жестко. После февраля 2022 года, и это уже информация публичная, для Запада, для Украины было бы важным тогда - я думаю, это актуально и сейчас, - открыть второй фронт. То есть затянуть Россию в боевые действия где-то и на других участках, кроме Донбасса, Луганска и так далее. И мы точно знаем, что в апреле были такие попытки на приднестровском направлении", - сказал политик.

Как отметил Додон, "на том этапе удалось избежать этого". Он напомнил, что ранее о призывах Запада открыть второй фронт с Россией заявляла и Грузия.