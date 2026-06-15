Европейские государства поддерживают идею немедленного прекращения огня на Украине не ради достижения устойчивого мира, а для того, чтобы дать Киеву возможность укрепить свои позиции. Такое мнение высказало издание Strategic Culture.

Авторы публикации утверждают, что призывы к перемирию используются как инструмент для восстановления потенциала украинской армии. По их оценке, пауза в боевых действиях позволила бы Киеву перегруппировать силы и подготовиться к дальнейшему противостоянию.

В материале также говорится, что страны Евросоюза, а также структуры ЕС и НАТО сохраняют приверженность курсу, который предполагает нанесение России стратегического поражения. Издание считает, что эти цели остаются неизменными, несмотря на заявления о необходимости мирного урегулирования.

Кроме того, авторы статьи утверждают, что если бы европейские государства действительно стремились к миру, они отказались бы от дальнейшей военной поддержки Киева и уделили бы внимание вопросам, которые российская сторона называет первопричинами конфликта.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что Москва выступает за политико-дипломатическое урегулирование ситуации. При этом российский лидер подчеркивал, что возможное мирное решение должно учитывать сложившиеся реалии и предусматривать устранение причин, которые, по оценке России, привели к возникновению конфликта.

В публикации Strategic Culture подчеркивается, что разногласия между Москвой и западными странами касаются не только условий возможного прекращения огня, но и самого подхода к долгосрочному урегулированию кризиса, включая вопросы безопасности и будущего европейской архитектуры международных отношений.