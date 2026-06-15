Евросоюз официально запустил переговоры о вступлении Молдавии в организацию, рассказала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, в понедельник, 15 июня, в Люксембурге прошла первая межправительственная конференция с республикой.

«Молдавия открыла первый кластер «основ» на переговорах с Евросоюзом», — пояснила чиновница.

Кос подчеркнула, что решение о запуске обсуждения с Кишиневом полностью зависело от аналогичного решения по Киеву.

Напомним, что переговорный кластер «основ» включает пять глав: правосудие, свобода и безопасность; юридические и фундаментальные права, финансовый контроль; государственные закупки; статистика.

По всем этим разделам кандидаты должны привести свое законодательство в полное соответствие с нормами ЕС. Для вступления в сообщество страна должна закончить переговоры по 33 главам, объединенным в 5 кластеров.

Ранее генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе сообщил, что решение Брюсселя открыть первый кластер переговоров о членстве с Украиной и Молдавией, но не с Грузией, объясняется исключительно «политическим нарративом».

Политик признал, что Грузия разочаровалась в Европе в связи с тем, что в ЕС «полностью демонтирована справедливость», чиновники объединения смотрят на Тбилиси сверху, грозят пальчиком, указывают, что делать.