Около 20 тысяч человек вышли на митинг в Женеве перед саммитом G7

Около 20 тысяч человек приняли участие в марше в Женеве перед саммитом «большой семерки» (G7). Акция изначально проходила мирно, однако затем часть протестующих перешла к более агрессивным действиям. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщает Reuters.

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Полиция Женевы применила слезоточивый газ против протестующих, которые подожгли автомобиль Tesla и разбили окна в здании агентства ООН, выражая недовольство предстоящим саммитом G7 во Франции.

В ходе столкновений участники акции бросали камни в полицейских, а применение слезоточивого газа привело к хаотичной ситуации в центре города, говорится в сообщении.

За день до этого многотысячный митинг и шествие крайне правых активистов прошли в Риме под лозунгом «реэмиграция» — возвращение мигрантов в страны происхождения. В ответ на шествие крайне правых их противники из антифашистских движений провели две манифестации: профсоюзные активисты организовали марш от Колизея, студенты собрались у университета.

9 июня сотни людей вышли на протесты против мигрантов в Белфасте после предъявления обвинений гражданину Судана по делу о нападении с ножом.