В США раскрыли необычную деталь сделки Ирана с Трампом

Иран не хотел заключать сделку с США в день рождения американского президента Дональда Трампа. О необычной детали соглашения пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на двух иранских чиновников.

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Утверждается, что Тегеран специально ждал наступления полуночи для согласования мирного соглашения. Разница в 7,5 часов между странами позволила США и Ирану по-разному заявить, когда будет заключено мирное соглашение.

Ранее Трамп заявил о достижении мирного соглашения с Ираном. «Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляю всех! Настоящим я полностью разрешаю открытие Ормузского пролива», — сообщил он.

После этого четыре европейские страны сообщили о готовности снять санкции с Ирана. Об этом говорится в совместном заявлении Италии, Франции, Германии и Великобритании.