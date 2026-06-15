Харьковский Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины (ИЭКВМ) имел недостатки в системе биологической безопасности при работе с опасными патогенами. Об этом свидетельствует анализ ТАСС рассекреченных материалов Национальной разведки США.

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Отмечается, что спецслужбы США выяснили, что проблемы с безопасностью фиксировались в институте как минимум до 2019 года. Как следует из материалов, наибольшие опасения вызывали помещения, где велась работа с заразными бактериями бруцеллы. Также указывается, что в лабораториях института хранились бактерии сибирской язвы.

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард Украине, вероятно, содержала опасные патогены и была уязвимой для угроз атаки.