Италия, Франция, ФРГ и Британия снимут санкции с Ирана после сделки с США

Италия, Франция, Германия и Великобритания согласились снять санкции с Ирана после достижения соглашения с США. Об этом говорится в совместном заявлении стран, передает РИА Новости.

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"Мы тепло приветствуем объявление о меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном. Мы готовы снять соответствующие санкции в ответ на ясные, достоверные шаги Ирана по его ядерной программе", - говорится в заявлении.

До этого сообщалось, что США в рамках соглашения с Ираном согласились разморозить $24 млрд иранских активов. Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил удары по Ирану "иссякшим терпением" в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В ответ Иран наносил удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. В апреле стороны конфликта заключили перемирие, которое неоднократно нарушалось, однако контакты Вашингтона и Тегерана на этом фоне продолжались.

Президент США почти 40 раз за последнее время сообщал, что соглашение с Исламской Республикой скоро будет заключено, но до сих пор этого не происходило. 14 июня Трамп созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным и рассказал, что сделка близко.