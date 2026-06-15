Axios: США опровергли немедленную разморозку $12 млрд активов Ирана

Высокопоставленный американский чиновник опроверг заявление Тегерана о якобы предварительной разблокировке $12 млрд замороженных иранских средств. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

По его данным, представитель администрации США подчеркнул, что соглашение основано на принципе «плати за результат».

Замороженные средства не будут разблокированы до тех пор, пока иранская сторона не выполнит свои обязательства.

Ранее иранское агентство Mehr со ссылкой на проект меморандума сообщило, что США в рамках проекта меморандума о взаимопонимании обязуются разморозить $24 млрд из иранских зарубежных активов, половина суммы должна быть возвращена Ирану до начала переговоров.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что сделка между США и Ираном заключена.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что работа над текстом меморандума о взаимопонимании с США действительно завершена. Официальное подписание состоится в пятницу, 19 июня.

Позже Трамп поручил снять морскую блокаду с Ирана и открыть Ормузский пролив.