После атаки Израиля на Ливан Иран отменил переговоры, но президент Дональд Трамп убедил Исламскую Республику вернуться к обсуждению сделки, передает Fars. Агентство сообщает, что соглашение чуть было не сорвалось после ударов Израиля по Бейруту. Исламская Республика отменила переговоры и готовилась нанести противнику ответный удар.

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Однако американскому лидеру удалось за счет нескольких уступок вернуть Иран за стол переговоров. По данным Fars, территориальная целостность Ливана сохранится, израильские военные отойдут от границы с Ливаном, а морская блокада Ирана будет немедленно снята.

"Правовая система передвижения в водах Персидского залива будет разработана совместно Ираном и Оманом", - говорится в материале.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил удары по Ирану "иссякшим терпением" в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В ответ Иран наносил удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. В апреле стороны конфликта заключили перемирие, которое неоднократно нарушалось, однако контакты Вашингтона и Тегерана на этом фоне продолжались.

Президент США почти 40 раз за последнее время сообщал, что соглашение с Исламской Республикой скоро будет заключено, но до сих пор этого не происходило. 14 июня Трамп созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным и рассказал, что сделка близко.