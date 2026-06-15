Саммит "семерки" открывается во Франции в отсутствие согласия его участников

Усиленные меры безопасности приняты по обе стороны франко-швейцарской границы в связи с начинающимся 15 июня на французском альпийском курорте Эвиан-ле-Бен саммитом Группы семи. Наряду с хозяйкой встречи в верхах, Францией, в совещании примут участие и все остальные члены "семерки": Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Япония.

52-й саммит открывается в атмосфере острых разногласий между членами этого неформального международного клуба, основанного в 1975 году. Как констатирует французское агентство AFP, страны "семерки" стоят на разных позициях в отношении многих геополитических и экономических проблем. Так, в вопросах санкций против России, указывает агентство, европейские участники клуба выступают за максимальное давление на Москву, тогда как США считают необходимым временное ослабление антироссийских санкций для устранения последствий блокады Ормузского пролива - роста цен на нефть.

Уравнение со многими неизвестными

Ход дискуссий на совещании будет зависеть от того, в какие сроки состоится обещанное президентом США Дональдом Трампом подписание американо-иранского договора. Большинство французских аналитиков считают, что это произойдет уже после завершения саммита, тогда как Трамп надеялся на заключение соглашения в канун или в первый день совещания.

Уравнением со многими неизвестными пресса называет и предстоящие дискуссии по экономической тематике. Совокупный долг стран "семерки" уже достиг астрономической суммы (приближается к $69 трлн), и вряд ли участники знают магический выход из этой ситуации. Аналитики не ожидают каких-либо прорывных решений и по другим вопросам.

Хозяин встречи - президент Франции Эмманюэль Макрон - предпринял усилия, чтобы избежать повторения ситуации прошлого года: тогда Трамп досрочно покинул саммит. Именно так французская пресса восприняла известие о том, что президент республики решил устроить вечером 17 июня торжественный прием в честь Трампа в Версале. Ужин в исторической резиденции французских королей призван отметить 250-летие независимости Соединенных Штатов. Выбор Версаля местом трапезы связан с тем, что 3 сентября 1783 года именно в Версальском дворце между США и их союзниками, включая Францию, был подписан мирный договор с Великобританией, которым завершилась победоносная для Соединенных Штатов война за независимость.

Трамп переговорит с Макроном и во время саммита: беседа между ними предусмотрена по прибытии Трампа в Эвиан. Американский лидер во вторник и среду проведет также отдельные переговоры с главами Катара, ОАЭ, Египта и Индии, приглашенными на некоторые заседания саммита. По словам представителя Белого Дома, которого цитирует газета Le Monde, Трамп может увидеться во вторник и с Владимиром Зеленским на полях рабочей встречи "семерки". Вместе с тем этот же источник подчеркнул, что "официальной двусторонней встречи с Зеленским в программе Трампа не предусмотрено".

В режиме осажденной крепости

Проблемы в организации саммита появились уже на этапе планирования. Первоначально французские власти собирались начать совещание 14 июня, но, чтобы избежать противоречий с Белым домом, перенесли открытие. Причиной, как сообщило европейское издание Politico, стал юбилей американского лидера: 14 июня ему исполнилось 80 лет.

Организуя саммит, Париж, по сути, переложил на Берн вопросы безопасности, а заодно и расходы. Швейцария была вынуждена принять на своей территории демонстрацию антиглобалистов, а также обеспечить переезд лидеров и делегаций из аэропорта Женевы, который находится в 48 км от Эвиана, усилить пограничный контроль и мобилизовать правоохранителей. В аэропорт придется отправиться и швейцарскому президенту Ги Пармелену, чтобы встречать высокопоставленных гостей. При этом сам он в дискуссиях клуба участвовать не будет.

В 2003 году саммит клуба, также проходивший в Эвиане под аккомпанемент массовых беспорядков с участием антиглобалистов, обернулся для швейцарской стороны миллионными убытками из-за учиненных манифестантами погромов.

Со сложностями столкнутся и жители самого Эвиана. Город был поделен на зоны, для доступа в которые требуется спецпропуск. Кроме того, Национальная полиция Франции мобилизовала 8 тыс. своих сотрудников для обеспечения безопасности саммита, задействовав все свои подразделения, в том числе операторов беспилотников, альпинистов и конную полицию.

Другие форматы

В связи с проведением саммита Le Monde напоминает, что Трамп неоднократно высказывался за то, чтобы "включить в клуб ведущих промышленно развитых стран Россию и тем самым восстановить формат "Большой восьмерки".

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская сторона заинтересована в иных форматах общения, нежели в рамках так называемой Большой семерки. Ранее пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что актуальность G7 постепенно снижается.