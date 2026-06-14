В Деснянском районе Киева произошел массовый конфликт с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК), об этом сообщает «Страна.ua».

Толпа киевлян вышла против военкомов из-за насильственной мобилизации. На место прибыли сотрудники полиции, местные паблики сообщают о применении газа против протестующих.

Издание опубликовало кадры, на которых видно несколько полицейских машин, люди окружили правоохранителей и сотрудников ТЦК, началась потасовка. По информации «Страны», военкомам все-таки удалось увезти местного жителя.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что европейским лидерам следует прекратить содействовать насильственной мобилизации на Украине. Эксперт осудил предложения о депортации украинских беженцев, а также назвал сотрудников ТЦК «головорезами Владимира Зеленского».