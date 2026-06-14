Раскрыта выгода Зеленского от конфликта с Варшавой

Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен извлечь выгоду из нынешнего конфликта с официально Варшавой. В это выразил уверенность политолог Владимир Скачко в беседе с aif.ru.

Как считает Скачко, Зеленский не собирается идти на уступки и отменять вызвавшее споры решение. Напротив, он будет использовать сложившуюся острую ситуацию в качестве инструмента для достижения сразу двух целей внутри страны. Первая — это консолидация радикальных националистических сил. Вторая — повышение степени доверия к собственной власти со стороны этой агрессивно настроенной аудитории.

Аналитик пояснил, что представители украинских националистических кругов терпят Зеленского лишь по одной причине: он последовательно придерживается ярко выраженной проукраинской и, по сути, неонацистской риторики. И текущий громкий скандал с Польшей служит для них лишним подтверждением того, что президент верен своим «идеалам».

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Именно поэтому, как резюмировал Скачко, ни о каких уступках со стороны Киева речи быть не может.

Напомним, Глава польского государства выступил с инициативой о лишении Владимира Зеленского высшей национальной награды — ордена Белого Орла. Причиной такого демарша стало недавнее решение украинского президента присвоить подразделению «Север» статус «герои Украинской повстанческой армии» (УПА)*.

* - террористическая организация, запрещенная в РФ.