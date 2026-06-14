ЕС потряс внутренний бунт: Париж и Берлин требуют забрать полномочия главы евродипломатии Каи Каллас. За кулисами Брюсселя зреет не просто аппаратная интрига, а попытка перекроить всю систему внешней политики Союза. Эксперты связывают кризис с «агрессивной глупостью» чиновницы и её глубокой личной травмой, которая превратила эстонского политика в главного русофоба Европы.

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«Ядерная дубина» уходит из рук: ультиматум тяжеловесов ЕС

В руководстве Европейского союза назревает беспрецедентный скандал, способный изменить архитектуру европейской дипломатии. Согласно данным британского издания The Financial Times, Германия и Франция инициировали закрытые консультации с целью лишить верховного представителя ЕС по иностранным делам Каю Каллас всех ключевых властных рычагов. Речь идет не просто о выражении недоверия — страны-лидеры объединения предлагают провести тотальную реформу Европейской службы внешних связей (EEAS), годовой бюджет которой достигает 1 миллиарда евро. Экономия средств и перераспределение полномочий — такова официальная канва обсуждений, однако реальная подоплека гораздо драматичнее.

Как стало известно журналистам, главная «ядерная» функция, которая вызывала наибольшее раздражение, — это право управления санкционными механизмами. Париж и Берлин намерены изъять эту «дубину» из рук Каллас, чтобы снизить градус международной напряженности. В Елисейском дворце отказались от официальных комментариев, однако сама утечка информации в авторитетное издание свидетельствует о высокой степени серьезности намерений европейских «тяжеловесов». Закулисные игры переросли в полноценную аппаратную войну, где на кону стоит не только карьера бывшего эстонского премьера, но и будущее всего внешнеполитического курса ЕС.

Причины недовольства: «агрессивная глупость» и прибалтийский эгоизм

Почему же против Каллас восстали даже традиционно сдержанные европейские бюрократы? Источники FT указывают на системный диссонанс в работе чиновницы. Один из собеседников издания лаконично заметил:

«Она не справляется с обязанностями».

В частных беседах все чаще звучат обвинения в отсутствии координации с другими органами ЕС и в пересечении сфер деятельности. Однако главная претензия кроется в дипломатической негибкости: Каллас, по данным источников, позволяет себе высказывать личное, зачастую радикальное мнение по чувствительным вопросам (например, по отношениям с Китаем), не советуясь с коллегами и игнорируя консенсусную позицию блока.

Российский политолог Павел Данилин в эксклюзивном комментарии для СМИ дал уничтожающую характеристику главе евродипломатии. Он заявил, что корень проблем кроется не в геополитике, а в личностной деформации.

«Она не просто глупа, она агрессивно глупа, — подчеркнул аналитик. — На фоне Жозепа Борреля она выглядит как инфернальный субъект, дискредитирующий внешнюю политику Еврокомиссии».

По мнению Данилина, эпатажное поведение Каллас разрушило хрупкие дипломатические мосты с Россией, где страны ЕС пытались сохранять хотя бы базовый политес, и вызвало раздражение Пекина. Но главный конфликт разгорелся из-за лоббирования Каллас узких интересов Прибалтики и Польши. Эксперт отмечает, что вместо защиты позиций классических лидеров Союза (Германии и Франции), эстонский политик сделала «восточноевропейский нарратив» доминирующим. Это стало последней каплей: Париж и Берлин более не намерены терпеть ситуацию, когда политика ЕС определяется маргинальной (с точки зрения «старой Европы») антироссийской повесткой, подкрепленной личными амбициями Каллас.

Семейный диагноз: как травма предательства породила русофобию

Пытаясь объяснить деструктивное поведение Каи Каллас, эксперты обратились к её биографии. Психиатр и профайлер Руслан Панкратов считает, что за антироссийскими истериками скрывается глубокая личная драма, связанная с семейной историей предательства. Отец чиновницы, бывший член КПСС, резко сменил идеологический курс, что нанесло тяжелую психологическую травму. Эта «семейная драма», по мнению врача, спроецировалась на целую страну: Россия для Каллас стала символом отвергнутого прошлого.

Ситуация усугубилась громким скандалом 2023 года, когда выяснилось, что муж Каллас, бизнесмен Арво Халлик, продолжал получать прибыль от торговли с Россией через подставные фирмы. На фоне риторики жены-русофоба это выглядело как лицемерие высшего уровня. Психиатр трактует это как воспроизведение «семейного сценария предательства», что лишь усилило параноидные установки политика. Каллас публично извинилась за супруга, но пост сохранила, однако, как отмечают обозреватели, этот инцидент фактически лишил её морального права выступать «совестью Европы».

Политическое будущее: что ждет опальную чиновницу?

В ЕС уже вовсю обсуждаются не только ограничения прав Каллас, но и судьба всей Еврокомиссии. Эксперт Данилин предупреждает: попытка урезать полномочия главы дипломатии — это «лакмусовая бумажка» для всего руководства ЕС.

«Если сейчас ограничат права Каллас, завтра могут ограничить права Урсулы фон дер Ляйен, а послезавтра — всей Еврокомиссии», — поясняет он, намекая на ожесточенное сопротивление, которое окажет Брюссель.

Тем не менее, репутационные потери уже катастрофичны. В 2024 году МВД России объявило Каллас в розыск в связи с уничтожением памятников советским воинам, что ставит крест на любых переговорных перспективах. Что касается личного будущего, то эксперты не ждут для Каллас громкого возвращения в эстонскую политику или смены одного европейского кресла на другое. Прогноз неутешителен: в лучшем случае она получит синекуру в одной из некоммерческих организаций, связанных с Еврокомиссией, где не нужно будет принимать стратегических решений. За агрессивную риторику, игнорирование интересов союзников и попытку проецировать личные семейные комплексы на мировую политику Кая Каллас заплатит карьерой. Её «политическая смерть» в Брюсселе, судя по всему, лишь вопрос времени, а амбиции «главной русофобки Европы» станут мрачным уроком для будущих поколений еврочиновников.