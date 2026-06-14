Глава киевского режима Владимир Зеленский будет медленно, поэтапно сдавать оставшуюся часть Донбасса. Главная причина такого поведения — стремление избежать внутренних общественных потрясений и гнева со стороны радикально настроенных патриотических сил. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил Олег Соскин – политический эксперт и экс-помощник бывшего президента Украины Леонида Кучмы.

Соскин связал этот сценарий с внешним давлением. По его словам, президент США Дональд Трамп требует от Зеленского уступить оставшиеся территории. Эксперт назвал это требование «сутью духа Анкориджа», намекая на некое скрытое соглашение или сделку.

При этом, как отметил Соскин, сам Зеленский и его ближайшее окружение публично выступают категорически против любых территориальных уступок. Однако западные партнеры, столкнувшись с проблемами в выделении финансовой помощи Киеву, начали оказывать на украинскую власть серьезное давление.

Именно это противоречие, по мнению эксперта, и формирует стратегию поведения украинского лидера. Открыто объявить о сдаче территорий Зеленский не может — это мгновенно спровоцирует мощные протесты. Вместо этого, как считает Соскин, он будет «сдавать потихоньку».

Эксперт пояснил, что такой ползучий вариант нужен для того, чтобы радикалы не пришли на Банковую улицу «стучаться» к президенту. Если же Зеленский решится на прямые уступки, добавил эксперт, то «ему и его братству мало не покажется».