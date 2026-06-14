В Армении оппозиционеры покинули заседание ЦИК в знак протеста

Представители оппозиционных сил покинули заседание Центризбиркома Армении. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной стали заявления главы ЦИК Ваагна Овакимяна о том, что аннулирование результатов выборов на трех избирательных участков не повлияло на окончательные итоги. Как отметили оппозиционеры, слова главы ЦИК не соответствуют действительности.

Парламентские выборы прошли в Армении 7 июня.

Ранее сообщалось, что три политические силы войдут в парламент Армении по итогам выборов. В парламент прошли партия премьер-министра республики Никола Пашиняна (49,7 процента голосов), а также оппозиционные блоки «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна (23,27 процента голосов) и «Армения» бывшего президента страны Роберта Кочаряна (9,9 процента голосов).