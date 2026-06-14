Трамп сделал новое заявление о сделке с Ираном

Подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном отложено на несколько часов из-за действий Израиля. Об этом, как передает Axios, заявил президент США Дональд Трамп.

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По его словам, удары Израиля по Бейруту задержали подписание.

"Теперь оно запланировано на несколько часов позже", - цитирует Трампа журналист Барак Равид.

Такую же информацию распространил журналист телеканала Fox News Трей Ингст, также общавшийся с американским президентом.

"Трамп сказал, что сделка с Ираном будет подписана через два-три часа", - отметил Ингст.

Сообщается, что подписание документа пройдет в виртуальном формате, электронным способом. А очная встреча представителей сторон состоится через неделю.

По данным СМИ, Трамп был взбешен после атаки Израиля по Бейруту и нецензурно высказался о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху.

"Я был так взбешен. Я дал ему это понять. У него нет ни капли здравого смысла. Я дал ему это понять", - заявил он порталу Axios.

Трамп прокомментировал удары Израиля по Бейруту, сорвавшие сделку с Ираном

Как отмечает Reuters, посредники оптимистично настроены по поводу заключения сделки.

На фоне ударов по Бейруту спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что они могут негативным образом сказаться на переговорах между США и Ираном.

"США либо не имеют воли для выполнения своих обязательств, либо не обладают такой возможностью", - отметил Галибаф.

По мнению политолога Федора Лукьянова, военного решения конфликта ни одна из участвующих в нем сторон не видит. А поднимать ставки никто не хочет за бессмысленностью этого занятия.