Зеленский сделал заявление о встрече с Трампом

Владимир Зеленский заявил, что договорился о встрече с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время. В своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, украинский лидер отметил, что встреча состоится в рамках форматов Группы семи в Европе.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили о телефонном разговоре между Трампом и Зеленским, в ходе которого последний поздравил американского президента с днем рождения и обсудил с ним переговоры по Украине.

В Кремле назвали условие для переговоров Путина и Зеленского

Зеленский подчеркнул, что он договорился о встрече с Трампом в ближайшие дни в Европе.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о телефонном разговоре Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом.

В ходе разговора российский лидер поздравил главу Белого дома с 80-летием.