В Пентагоне сообщили, где будет ядерное топливо Ирана

Все запасы высокообогащенного ядерного топлива Ирана должны будут находиться под строгим внешним контролем. С таким утверждением в интервью телеканалу CBS News выступил глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя возможные параметры будущего соглашения между Вашингтоном и Тегераном. По словам военного министра, любая договоренность по иранской ядерной программе будет основываться исключительно на проверяемых результатах и объективных данных, а не на обещаниях иранской стороны.

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Хегсет подчеркнул, что Соединенные Штаты не намерены полагаться на честное слово: «Мы следим за этим материалом, как и все это время". Министр указал: "И любая договоренность будет основана на результатах и данных". Хегсет добавил: "Будут проводиться инспекции, осуществляться надзор со стороны США или международных организаций». Таким образом, Вашингтон дает понять, что контроль над ядерными материалами является для него «красной линией», которую Тегеран не сможет обойти даже в случае подписания мирного меморандума.

При этом глава Пентагона предельно четко обозначил, кто именно будет гарантом соблюдения этих правил. По его словам, это будет контроль, установленный Соединенными Штатами через их переговорщиков, но опирающийся при этом на военную силу как на конечный аргумент.

«Если Иран не захочет подчиняться, то ему придется снова иметь дело с военным министерством США, чего мы бы предпочли избежать», — резюмировал Хегсет.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер, курирующие иранское досье, готовятся в ближайшее время посетить Москву для координации позиций.

Ранее, по данным портала Axios, 14 июня США и Иран планировали заключить в виртуальном формате меморандум о продлении перемирия на 60 дней, который также предусматривает обсуждение ядерной программы и открытие Ормузского пролива. Но слова Хегсета свидетельствуют о том, что даже в случае разрядки напряженности Вашингтон намерен сохранить жесткий внешний контроль за иранскими ядерными разработками, оставив за собой право на силовое реагирование в случае нарушения договоренностей. Для Тегерана, который долгое время настаивал на своем праве на мирный атом без иностранного вмешательства, такие условия могут оказаться трудноприемлемыми, что ставит под вопрос успех переговорного процесса.