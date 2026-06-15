Трамп: Нетаньяху — сложный парень и должен благодарить США за усилия по Ирану

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху очень сложным парнем, которому следует быть благодарным Вашингтону за усилия по Ирану.

Об этом Трамп заявил в интервью газете New York Times.

«Он (Нетаньяху. — RT) очень сложный парень… буду честным с вами, ему следует быть нам очень благодарным за то, что мы это сделали», — сказал президент.

Он также добавил, что, по его мнению, если бы у Ирана было ядерное оружие, то Израиль не просуществовал бы и двух часов.

14 июня израильская авиация нанесла удар по командному центру движения «Хезболла» в южном пригороде Бейрута.

Ранее Трамп осудил атаку Израиля на Ливан.