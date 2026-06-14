Трамп высказался по поводу окончания конфликта на Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным говорил, что завершение конфликта на Украине откроет перспективы выстраивания качественно новых американо-российских отношений, проинформировал журналистов помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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В воскресенье лидеры стран провели телефонный разговор. Президент РФ в ходе беседы поздравил американского коллегу с 80-летиним юбилеем. Главы государств обсудили двусторонние отношения Москвы и Вашингтона, а также ключевые темы международной повестки, включая и украинский конфликт.х

Трамп пообещал повлиять на Киев

Трамп, по словам Ушакова, говорил, что если «завершить как можно скорее войну», то откроются перспективы выстраивания качественно новых «американо-российских отношений».