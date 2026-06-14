Трамп отреагрировал на срыв сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп в воскресенье прокомментировал новые удары Израиля по Бейруту и призвал стороны к сдержанности. Так он ответил на заявления из Ирана о том, что соглашения может не быть из-за очередной агрессии Тель-Авива против соседней страны.

Трамп написал, что сегодняшнее нападение на Бейрут «не должно было произойти, особенно в такой день, когда мы так близки к мирному соглашению с Ираном».

«Израиль имеет право защищать себя от угроз, но атака, на которую он отвечал, была очень незначительной и бессмысленной, никто не пострадал, не получил ранений и не погиб, и это не должно сорвать этот важный процесс», — написал Трамп.

Трамп заявил о двух сценариях для Ирана в случае провала переговоров

По его словам, стороны «очень близки к соглашению, которое принесет мир в регион, включая Ливан», но военные действия надо прекратить.

«Не должно быть больше никаких нападений со стороны Израиля где бы то ни было в Ливане, но также не должно быть и нападений со стороны любой другой стороны, включая «Хезболлу», против Израиля. Это могло бы стать началом долгого и прекрасного мира — давайте всё не испортим!» — резюмировал президент США.

В воскресенье, 14 июня Трамп отмечает 80-й день рожденья. Ранее он настаивал, чтобы сделка с Ираном была заключена именно сегодня. В Тегеране официально заявили, что этого не будет. Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф подчеркнул, что удары Израиля ставят соглашение под вопрос, назвав их демонстрацией неспособности США выполнять обязательства.

В МИД Ирана сообщили, что подписание возможно лишь в «ближайшие дни».