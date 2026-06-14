Протесты начались у здания ЦИК Армении после победы Пашиняна

Сторонники оппозиционных партий начали масштабную акцию протеста у здания Центральной избирательной комиссии Армении. Об этом пишут «Вести».

По данным издания, на парламентских выборах победила партия «Гражданский договор» действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Она набрала 49,7456% голосов, что позволит ей самостоятельно сформировать правительство.

Блок «Сильная Армения» занял второе место с результатом 23,271%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» — 9,934%. Партия бизнесмена Гагика Царукяна «Процветающая Армения» получила 3,996% и не прошла в парламент Армении. Явка составила 58,97%.

Сторонники партии «Процветающая Армения» начали собираться в 16:00 мск, оппозиционные блоки «Армения» и «Сильная Армения» присоединились к акции в 17:00 мск.

Демонстранты скандируют «Позор!» и требуют назначить новые выборы. Результаты голосования за партию «Процветающая Армения» оппозиция называет фальсификацией.

Журналисты заметили, что власти заранее стянули к месту будущих протестов значительные силы полиции, в итоге улица перед ЦИК оказалась поделена пополам: одну сторону полностью заняли собравшиеся люди, другую — сотрудники правоохранительных органов. Вход в сам ЦИК полностью перекрыт силовиками.

Десятки полицейских оцепили здание ЦИК Армении

«Официально исключаю какой-либо компромисс и сотрудничество с Николом Пашиняном и «Гражданским договором». У нас с Пашиняном может быть только одно сотрудничество — это обсуждение условий его отставки», — отметил во время выступления на митинге лидер «Демократической альтернативы» Сурен Суренянц.

Участники акции протеста подчеркнули в беседе с корреспондентами, что оппозиционные лидеры должны «встать против украденных выборов вместе с народом».