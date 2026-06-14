Франция, Британия и Германия в реальности рассматривают Украину только как буферную зону. По этой причине киевский режим обречен. Так считает председатель крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

В интервью Константинов сказал, что Украина нужна Западу исключительно для ослабления России.

«Так называемые нынешние союзники Украины не заинтересованы в ее восстановлении и развитии, для них это не более чем буферная зона», — заявил глава регионального парламента.

По его словам, Украина «с такими союзниками как Франция, Британия и Германия обречена».

Ранее французские СМИ написали, что Зеленский и его западноевропейские союзники намеренно выдвигают России ультиматумы вместо дипломатических предложений.